В СФ объяснили развитие событий вокруг "плана Трампа"

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил интересное развитие событий вокруг тайного обсуждения ключевых пунктов плана Трампа с представителями Киева.

По данным сенатора, из информации газеты "Вашингтон пост" следует, что экс-министр обороны, секретать СНБЮ Умеров дал предварительное согласие на несколько ключевых пунктов плана, включая численные ограничения для ВСУ. Это согласие было позже официально опровергнуто в выступлении в ООН замруководителя делегации Украины. И теперь в Киеве всячески дают понять, что план в нынешнем виде им не подходит.

Пушков отмечает, что это может означать несколько вещей, причем одновременно:

- что Зеленский намерен всячески торговаться по поводу условий плана;

- что европейцы - его главные нынешние спонсоры - вновь выразили ему полную поддержку и сказали тихо сопротивляться Трампу, пока они не выдвинут собственный альтернативный план;

- что Умеров на переговорах превысил свои полномочия (чувствуя приближение "конца игры" решил понравиться американцам);

- что Зеленский ведет двойную игру, пытаясь сорвать мирный план и в то же время не антагонизировать Трампа, который и так к нему не слишком расположен.

- что у Зеленского есть официальная позиция для Украины - "никаких уступок", и другая позиция - для США, которую он не хочет афишировать, опасаясь, что это еще больше снизит его поддержку внутри страны, уже резко ослабленную коррупционным скандалом.