Ушаков сообщил о подготовке визита Путина в Индию

В начале декабря президент России Владимир Путин посетит Индию, где планируется обсудить выполнение договоренностей о ежегодных встречах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Россия и Индия проводят активную подготовку к визиту президента Владимира Путина, который ожидается в начале декабря, передает РИА «Новости». Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что стороны уверены в плодотворности будущей встречи и уже согласовали сроки визита, но официальное объявление последует совместно с индийскими партнерами.

Ушаков подчеркнул, что основное значение встречи заключается в возможности реализовать договоренность между Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди о ежегодных переговорах. По его словам, каждая такая встреча позволяет лидерам стран обстоятельно обсудить ключевые двусторонние темы, а также актуальные вопросы международной политики.

«Этот визит дает возможность реализовать на практике договоренность между премьер-министром и российским президентом о том, что они встречаются обязательно каждый год для обстоятельного разговора по двусторонним делам, так и по актуальным международным вопросам», – подчеркнул Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ушаков также отметил, что визит будет иметь особое значение для развития дальнейших отношений между двумя странами. По словам помощника президента, такие встречи способствуют укреплению стратегического партнерства и установлению новых форм сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе саммита президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди планируется подписать ряд соглашений. Стороны готовят документы о сотрудничестве в миграционной сфере. В повестку встречи также входит обсуждение экономических проектов.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита в Нью-Дели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планах президента России Путина принять участие в этом саммите. Путин встретился 18 ноября с главой МИД Индии в Кремле.