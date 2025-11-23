Губернатор Гладков отреагировал на сообщения о «тюльпановом бизнесе» его семьи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что его жена и дочь заняты в цветочном бизнесе и получают подряды на высадку городских тюльпанов. Об этом сообщает АиФ».

Чиновник выступил в воскресенье на пресс-конференции, где прокомментировал «цветочный» вопрос.

«А в отношении тюльпанов, что у моей семьи [есть] отношение к ним<>. Могу сказать, что, конечно, нет», — заявил Гладков.

По его словам, если его семья была бы причастна к «тюльпановому бизнесу», то его бы «поправили» правоохранительные органы.

Издание «Мир Белогорья» пишет, что закупка цветов в этом году обошлась городскому бюджету по разным оценкам в 40- 66 млн рублей.

«На замечание, что эти средства логичнее было бы направить на покупку генераторов для уличного освещения, губернатор ответил, что понимает критику, но считает благоустройство важным для жителей», — пишет издание.

Гладков заявил, что на генераторы деньги выделяются вовремя и в необходимом количестве. По его словам, он видит тысячи людей, которые гуляют и радуются цветам, необходимо заниматься развитием города даже в нынешнее непростое время.

На пресс-конференции глава региона также затронул тему губернаторских выборов в следующем году. Он сказал, что готов баллотироваться на второй срок.