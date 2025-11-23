В России предупредили Молдавию о ведении схожей с Украиной политики

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова предупредила Молдавию о ведении схожей с Украиной политики в отношении России. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Харитоновой, аналогичную политику Украина вела до начала специальной военной операции. Эксперт предположила, что официальный Кишинев избегает полного разрыва отношений по экономическим причинам, сохраняя участие в зоне свободной торговли СНГ.

«Ничего нового мы не видим, но полного разрыва не происходит по той простой причине, что есть экономическая сфера. Постепенно товарооборот снижается, однако даже из СНГ Кишинев пока не хочет выходить — денонсирует только второстепенные соглашения», — пояснила Харитонова.

Специалист напомнила, что молдавские власти рассчитывают на вступление в Евросоюз к 2028 году, что и определяет их внешнеполитический курс.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил выход из соглашений республики с Содружеством Независимых Государств (СНГ). В 2022-м руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений, заключенных в рамках Содружества. Затем в Молдавии отказались от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией.