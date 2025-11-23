Рубио и Уиткофф прибыли в Женеву для переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф находятся в Женеве для переговоров по Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Рубио и Уиткофф прибыли в воскресенье в Женеву для переговоров, чтобы обсудить проект плана Вашингтона по прекращению войны на Украине», — говорится в сообщении.

По данным Sky News, Европа подготовила встречный план в ответ на мирные предложения США по Украине.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон может подтолкнуть Украину к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности. Он отметил, что Киеву предстоит принять трудные решения.