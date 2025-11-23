В России ответили на угрозы Литвы заблокировать транзит в Калининград

Согласно военной доктрине России, блокировка любого субъекта федерации — это практически объявление нам войны, на что мы будем действовать соответственно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее сообщалось, что Литва может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер по давлению на Белоруссию и Россию. Такое заявление сделал глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс.

Депутат напомнил, что Литва является страной, которая сама ничего не производит и живет на доходы с продаж собственной сельхозпродукции. Вместе с тем, отметил он, с транзита через свою территорию в Калининград республика получает хорошие деньги, из-за чего политика Вильнюса кажется странной и непоследовательной.

«Литве, прежде чем делать такие заявления, нужно хорошо подумать. Живут такой тревожной жизнью. Видимо, они решили себя немножко взбодрить, совсем засыпать стали. Но если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик», — сказал Колесник.

В ночь на 20 ноября Литва досрочно возобновила работу двух наземных пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Белоруссией. Позже глава МВД республики Владислав Кондратович заявлял, что Вильнюс оставляет за собой право снова закрыть границу.