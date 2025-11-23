Литва проводит свою бессмысленную русофобскую политику, пытаясь получить очередное одобрение от Евросоюза, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Причины для введения новых мер находит надуманные и абсурдные. Ограничение транзита грузов через свою территорию в Калининградскую область расценивается как недипломатическое решение, но Литва зациклена на антироссийском курсе», — считает парламентарий.

Такие ограничения могут повлиять на поставки товаров и ресурсов, добавил он.

«В ответ на это Россия может предпринимать различные меры, включая дипломатические обращения и возможные изменения в транзитной политике. Важно понимать, что вопросы транзита и торговых отношений являются предметом переговоров и обсуждений на международной арене, а не предметом манипуляций и инсинуаций, как в случае с действиями Литвы», — заключил собеседник RT.

Литовское руководство может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как меру по давлению на Белоруссию и Россию, заявил глава правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс.