В заявлениях ЕС увидели психиатрический драматизм

Европейские политики демонстрируют все большую неадекватность, заявил РИА Новости сенатор России Сергей Перминов.

Так он прокомментировал заявление главы правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугаса Синкявичюса. Сообщалось, что страна может рассмотреть вопрос ограничения транзита в Калининград.

По словам Перминова, прибалтийские политики демонстрируют все большую неадекватность в своих заявлениях, а «широкий спектр странных инициатив от вновь "обретаемого" ядерного статуса до возможной блокады Калининградской области указывает на абсолютный психиатрический драматизм, царящий во властных кабинетах указанных государств».

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что согласно военной доктрине России, блокировка любого субъекта Федерации — это практически объявление войны.

В Литве назвали ограничение транзита в Калининград одной из предполагаемых жестких мер по давлению на Белоруссию и Россию.

В ночь на 20 ноября Литва досрочно возобновила работу двух наземных пунктов пропуска — Мядининкай и Шальчининкай — на границе с Белоруссией.