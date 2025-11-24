План США по урегулированию конфликта на Украине выкован победами Вооруженные сил России (ВС РФ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Его слова передает РИА Новости.

По мнению парламентария, Киев не решится открыто протестовать против плана администрации США, но вполне ожидаемы затягивание урегулирования конфликта и провокации.

«На Западе трезво оценили обстановку и четко поняли, что нанести России военное поражение невозможно, хотя [президент Украины Владимир] Зеленский и его евродрузья будут всячески от этого плана отнекиваться», — обозначил Белик.

Депутат подчеркнул, что для Зеленского реализация мирного плана США будет означать скорейшее проведение выборов, что может повлечь за собой определенные последствия.

«Он и его команда получат мощный пинок из уютного кабинета, и вполне возможно - в тюремную камеру. Но, скорее всего, европейские друзья спрячут Зеленского у себя и будут носиться с ним как со знаменем "сопротивления России"», — заключил Белик.

Ранее стало известно о подготовке администрацией президента США Дональда Трампа мирного плана из 28 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, который разрабатывался на основе консультаций с Москвой. Киев не принимал участия в подготовке этих предложений, так же как и европейские союзники Украины. Позднее украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных пунктов.