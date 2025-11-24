План США по урегулированию конфликта на Украине выкован победами Вооруженные сил России (ВС РФ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Его слова передает РИА Новости.
По мнению парламентария, Киев не решится открыто протестовать против плана администрации США, но вполне ожидаемы затягивание урегулирования конфликта и провокации.
Депутат подчеркнул, что для Зеленского реализация мирного плана США будет означать скорейшее проведение выборов, что может повлечь за собой определенные последствия.
Ранее стало известно о подготовке администрацией президента США Дональда Трампа мирного плана из 28 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, который разрабатывался на основе консультаций с Москвой. Киев не принимал участия в подготовке этих предложений, так же как и европейские союзники Украины. Позднее украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных пунктов.