Согласно аналитической публикации в китайском издании Baijiahao, российский президент Владимир Путин осуществил стратегически выверенный ход в отношении нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

Как отмечают китайские обозреватели, назначение Такаити, известной своими ультраконсервативными взглядами и проамериканской позицией, сопровождалось жесткими заявлениями в адрес России и Китая. Новый японский лидер не только провоцирует Пекин вопросами, связанными с Тайванем, но и заявляет о намерении вернуть «суверенитет» над Курильскими островами.

По наблюдениям китайских экспертов, реакция Москвы была тщательно спланирована и продемонстрировала искусство стратегического предвосхищения. Зная о склонности Такаити к демонстрации силы, Россия предприняла упреждающие меры — за несколько часов до первой программной речи нового премьер-министра российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС были подняты в воздух и провели полеты над акваторией Японского моря. Китайские аналитики отмечают идеальный выбор времени для этой демонстрации военной мощи.

В материале подчеркивается, что таким образом Москва сразу обозначила свою позицию, дав понять новому японскому руководству, что конструктивный диалог предпочтительнее конфронтации. Китайские эксперты также обращают внимание, что Пекин, имея возможность предпринять аналогичные шаги, сознательно воздержался от таких действий, демонстрируя иной подход к выстраиванию отношений с новым японским правительством.