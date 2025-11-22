Захарова резко прокомментировала статью в Telegraph о финском снайпере

Статья в британской газете Telegraph о финском снайпере Симо Хяюхя является русофобской, свидетельствует о том, что по Европе шагает неонацизм, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в статье с заголовком «Я убил 500 русских» говорится об участнике советского-финского конфликта 1939-1940 годов.

Вместе с тем, уточнила Захарова, британцы, увлекшись переписыванием истории, записали «убийцу русских» в герои Второй мировой войны.

«Включение этой фигуры в цикл материалов, посвящённых Второй мировой войне, является отражением целенаправленной кампании по исключению СССР из рядов антигитлеровской коалиции и очернению Красной армии», — разъяснила представитель МИД.

По ее словам, примечательно, что основой для очередной русофобской агитки стала история хладнокровного снайпера, который в результате боевых действий в 1940 года стал инвалидом, из-за чего не смог завести семью и умер в одиночестве.

Захарова отметила, что в западном массовой культуре наблюдается кризис жанра — нет героев, на которых бы хотелось равняться.

«Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови. Нашли того, кто это действительно делал, его и превращают в «героя» – локального рэмбо финского рóзлива», — уточнила дипломат.

Симо Хяюхя никогда не был героем, он хотел воевать плечом к плечу с гитлеровцами, но его не пустили из-за ранения, сделавшего его инвалидом, заметила Захарова. Она добавила, что снайпер никогда не гордился своей службой, а свои убийства считал греховными.