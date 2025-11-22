Орешкин рассказал о круговороте отправляемых Западом на Украину денег

Средства, которые Запад выделяет на финансирование Украины, зачастую возвращаются на Запад через коррупционные схемы. Об этом рассказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Он отметил, что международные финансовые институты отходят от финансирования развития в пользу военных расходов.

«Так что средства возвращаются в западные экономики. Во многих случаях — через коррупционные схемы на Украине», — сказал он в ходе саммита G20.

Орешкин возглавляет делегацию России на саммите «большой двадцатки», который проходит в Йоханнесбурге (ЮАР).

Несколькими днями ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала «нянчивший» президента Украины Владимира Зеленского Запад к разделить с ним ответственность за коррупцию в стране.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.