Стало известно, где разместят генералов США в РФ для обсуждения плана Трампа

Высокопоставленных американских военных, которые могут приехать в Москву для обсуждения плана США по урегулированию украинского конфликта, разместят в одной из гостиниц столицы, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Накануне западные массмедиа сообщили, что группа американских генералов прилетит в Россию в конце следующей недели для обсуждения состоящего из 28 пунктов плана по Украине.

По мнению Попова, гостей разместят в одной из столичных гостиниц. Он добавил, что визит генералов с высокой долей вероятности не будет сопровождаться особыми церемониями.

«Генералов точно не будут размещать на одной из военных баз. В этом нет смысла, потому что и в гостиницах Москвы им обеспечат хорошие условия. Речь идет о безопасности их нахождения в столице России. С этим проблем не будет», — пояснил эксперт.

Летчик заметил, что при возможности приезжим покажут Москву, оставят время для решения «каких-то личных вопросов».

Вместе с тем, уточнил Попов, культурную программу для таких гостей включали в повестку в те времена, когда отношения между Россией и США было более теплыми. Сейчас, отметил он, «между странами ни белая и ни черная полосы, а серая».