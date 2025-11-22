Медведев оценил состав украинской делегации на переговорах по плану Трампа

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил по поводу состава украинской делегации, которая примет участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

«Отличный выбор. Лучше него только Миндич», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Главой делегации назначен руководитель офиса президента Андрея Ермака, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины. В состав переговорщиков также вошел секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и первый заместитель МИД Украины Сергей Кислица.