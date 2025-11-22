В МИД высказались о возможности встречи Путина и Трампа

Илья Родин

Вопрос о проведении следующей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке дня, рассказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что необходимо обеспечить содержательное наполнение будущих переговоров, пишет РИА Новости.

Репортеры попросили дипломата раскрыть, возможна ли встреча лидеров в краткосрочной перспективе.

«Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Нам необходимо обеспечить содержательное наполнение такого контакта. Мы не можем позволить себе отойти от тех рамок, которые были согласованы лидерами в Анкоридже», — разъяснил Рябков.

Замминистра заметил, что американцы хорошо понимают подход российской стороны к соответствующим вопросам. Он добавил, что ведомство по разным линиям и на всех уровнях неоднократно излагало логику, которая стоит за ним.

«Мы, безусловно, хотели бы рассчитывать, что администрация США приложит необходимые усилия для того, чтобы предпосылки для контакта лидеров, который просто не может не быть результативным, вызрели», — пояснил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже.