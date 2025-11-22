В МИД допустили проведение встречи Путина и Трампа

Вопрос о проведении очередного контакта Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стоит на повестке. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

© kremlin.ru

"Я бы ничего не исключал. <…> Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются", – сказал он в ответ на вопрос, может ли российско-американский саммит пройти в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

По словам дипломата, американские власти хорошо понимают подход РФ относительно организации встречи президентов. В частности, необходимо обеспечить содержательное наполнение такого контакта, так как страна не может отойти от тех рамок, которые были согласованы в Анкоридже.

Рябков также подчеркнул, что контакты между Россией и США не прерывались. Каналы для диалога находятся в работоспособном состоянии.

Вместе с тем, указал он, странам нужно удвоить усилия по вопросам авиасообщения и дипсобственности.

"Создается база для решения сложнейших вопросов. Кое-что сделано, в том числе в плане удаления мешавших раздражителей с точки зрения функционирования загранучреждений, их финансирования, выездов официальных делегаций", – заключил дипломат.

Путин и Трамп ранее договаривались встретиться в Венгрии 16 октября. Однако позже американский лидер отменил эти переговоры. В то же время глава Белого дома не исключил возможность встречи с Путиным в будущем.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что инициатива о проведении очных переговоров лидеров России и США по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков также подчеркнул, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются.