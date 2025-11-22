Рябков: Москва с разочарованием восприняла решение США по визам для россиян

Россия с большим разочарованием восприняла решение США ограничить для россиян пункты подачи заявлений на визу в других странах.

Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы с большим разочарованием восприняли решение американской стороны ограничить пункты подачи визовых заявлений для российских граждан», — сказал он.

В сентябре США ужесточили требования для получения россиянами неиммиграционных виз. Подать заявление можно только в Астане и Варшаве.