Запад ошибается стратегически, отрицая решимость России защищать свои интересы. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, Россия имеет дело с «историческим противником».

«Неслучайно они вознамерились нанести России стратегическое поражение, по большому счёту отрицая очевидное, что ядерную державу победить стратегически невозможно... стратегическая ошибка», — отметил он.

Журнал Valeurs actuelles писал, что перекидывание ответственности за содержание Украины приведёт к стратегической уязвимости Запада в отношениях с Россией.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС.