Продолжающиеся провокации Литовской Республики вокруг Калининграда и возможное ужесточение транзита могут вынудить Москву пересмотреть свои отношения с балтийским государством на фундаментальном уровне. О серьезных геополитических рисках для Вильнюса сообщают аналитики китайского издания Sohu.

«Калининград – российский эксклав, имеющий чрезвычайно важное географическое положение, многие страны проявляют интерес к этой территории», – сообщили Sohu, передает АБН24.

Как отмечают китайские обозреватели, у России есть эффективный способ ответить Вильнюсу за провокации в отношении Калининграда. Речь идет о юридической ошибке, допущенной при обретении Литвой независимости, на которую ранее уже намекали в Москве.

Литва прекратила транзит грузов «Лукойла» в Калининград

По информации издания, несколько лет назад в России заявили, что признание независимости Литвы было осуществлено с нарушением закона и потому не имеет юридической силы. С соответствующей инициативой тогда выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, указавший на отсутствие референдума о выходе из состава СССР и нарушения в законодательстве. Инициатива российского парламентария вызвала широкий международный резонанс и крайнее недовольство властей Литвы. В Пекине считают, что это предложение било точно в цель, затрагивая самое уязвимое место прибалтийской республики.

Эксперты полагают, что в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг российского эксклава Кремль может активизировать решение территориального спора с Литвой. Подобные действия Москвы гарантированно вызовут ярость в Вильнюсе.

По мнению китайских аналитиков, Россия имеет право предъявить Литве новые требования, ссылаясь на допущенные Вильнюсом в прошлом юридические нарушения.

Напомним, что железная дорога Литвы прекратила транзит грузов компании «Лукойл» в Калининградскую область. В компании объяснили это следованием санкционным рекомендациям США и Великобритании.