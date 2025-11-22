Украина и западные государства не настроены на продуктивные переговоры из-за отказа Киева признавать территориальные сдвиги и намерений Запада затягивать процесс обсуждений. Об этом 22 ноября сообщил в интервью «Известиям» дипломат Андрей Бакланов.

Бакланов отметил, что власти Киева и западные политики не готовы к содержательным переговорам.

По его мнению, в этом вопросе ключевыми являются два аспекта: во-первых, явный отказ Киева признавать произошедшие территориальные изменения, а во-вторых, неспособность стран Запада отказаться от своей политики, направленной на затягивание переговоров на глобальном уровне и поддержку продолжения конфликта.

В украинской разведке высказались о затягивании конфликта

Он отметил, что Запад продолжает поддерживать конфликт, вероятно, для дальнейшего усиления гонки вооружений и увеличения военных бюджетов.

20 ноября Украина получила мирный план Белого дома. По данным украинских политиков, в него входит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.