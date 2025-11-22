Успехи Вооруженных сил (ВС) России могут привести к полному краху режима украинского президента Владимира Зеленского, предрек глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на фоне коррупционного скандала власть на Украине висит на волоске.

Раскрыт возможный план побега Зеленского

«То, что режим Зеленского прогнил, стало очевидно уже даже его покровителям и кураторам. Из-за этого сейчас ведется такая суетливая кампания по обелению некоторых фигур», — подчеркнул он.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе главе государства Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции (СВО) был взят под полный контроль ВС РФ.