Киев всегда усиливает атаки дронами и обстрелы перед возможными мирными переговорами. Об этом в интервью aif.ru заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник

Дипломат отметил, что в январе-феврале фиксировалось от 150 до 250 атак в сутки. На прошлой неделе этот показатель составил уже около 500, подчеркнул посол.

«Когда Украина понимает, что на поле боя ничего не может сделать, она пытается компенсировать это все ударами по гражданскому населению. Если мы берем 2025 год, то существенный рост происходил в апреле, когда начались первые контакты с [президентом США Дональдом] Трампом», — сказал Мирошник.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

