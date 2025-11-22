Глава РФПИ объяснил цель плана Трампа по Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта призван спасти Украину от еще больших потерь. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Многие люди из-за пропаганды разжигателей войны упускают, что мирный план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь территорий и человеческих жизней. Присмотритесь к тем, кто яро критикует мирный план, как они извлекают выгоду из бесконечной войны», — написал глава РФПИ.

Дмитриев назвал редкостью молчание США по коррупционному скандалу на Украине

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

22 ноября Трамп заявил, что обсуждает план урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, с кем конкретно ведет переговоры.

Ранее политолог объяснил, почему США торопятся заключить мир на Украине.