В Кремле рассказали о будущих контактах США и России по мирному плану Трампа

Необходимость разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также сам контактов по предложенному Вашингтоном плану урегулирования украинского конфликта, еще нужно будет определить. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

© Газета.Ru

«Это все предстоит определить», — сказал представитель Кремля.

Накануне Путин заявил на совещании Совета безопасности РФ, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования украинского конфликта. По его словам, Вашингтон не обсуждает напрямую с Москвой мирный план по Украине, поскольку Киев против.

Песков ответил на вопрос о том, где Путин проходил медобследование

В пятницу Трамп заявил, что Украина должна согласиться на новый план урегулирования конфликта до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее в Госдуме раскритиковали мирный план Трампа по Украине.