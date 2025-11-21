СМИ анонсировали визит генералов США в Москву

Группа американских генералов может посетить Москву для обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

© Global look

«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить «мирный план», — говорится в публикации.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко 20 ноября опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

На Зеленского надавят американские генералы

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружений.