План президента США Дональда Трамп по урегулированию конфликта Киева и Москвы призван спасти Украину от еще большей потери территорий и жизней. Об этом у себя в соцсетях заявил спецпредставитель главы России Кирилл Дмитриев, передает Shot.

По его мнению, пропаганда «поджигателей войны» мешает многим разглядеть истинную цель плана США.

«Многие упускают из виду, что мирный план Трампа призван спасти Украину от еще большей потери территорий и жизней. Внимательно следите за теми, кто выступает против мирного плана, и за тем, как им выгодна бесконечная война», — добавил Дмитриев.

Он предположил, что, возможно, «поджигатели войны» просто надеются «получить золотой унитаз». Таким образом Дмитриев поиронизировал над разразившимся на Украине коррупционным скандалом, в рамках которого в квартире одного из обвиняемых — совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича — обнаружили золотой унитаз.