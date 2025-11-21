Захарова высказалась о «продовольственном саммите» в Киеве

Организованный Украиной «продовольственный саммит» носит пропагандистский антироссийский характер и направлен на прикрытие коррупционных махинаций. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что реальные действия Киева, «цинично атакующего приграничные сельхозобъекты в РФ», и его европейских спонсоров, которые системно подрывают гуманитарные поставки Москвы, говорят об отсутствии у них реального интереса помогать нуждающимся странам.

«Это исключительно пропагандистский формат с антироссийским подтекстом», — сказала Захарова.

Кроме того, по ее словам, Киев также использует мероприятие, чтобы «громогласно объявить о трансформации чахнущей инициативы "Зерно с Украины", которая служила источником наполнения преимущественно европейских закромов и карманов киевских коррупционеров, в более "широкую программу" — "Продовольствие с Украины"». В связи с этим Захарова считает, что проводимый сейчас «псевдосаммит» является не более чем «политическим прикрытием очередных коррупционных махинаций режима Зеленского».