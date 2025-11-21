Путин назвал неизбежным повторение ситуации в Купянске на других участках фронта

Неизбежное повторение ситуации в окруженном российскими войсками Купянске на других участках фронта устраивает Россию. Об этом на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил российский президент Владимир Путин, его слова в Telegram-канале публикует Кремль.

«События, которые произошли в Купянске будут неизбежно повторяться на других ключевых участках фронта. Может быть не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает», — сказал он.