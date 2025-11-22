В РФ обвинили Украину и Европу в препятствовании дипломатическому решению конфликта

Проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович в беседе с газетой «Известия» обвинил Украину и Европу в препятствовании дипломатическому решению конфликта.

© Лента.ру

По его словам, план, предложенный США, представляет серьезный шаг вперед по сравнению с подходами администрации предыдущего главы Белого дома Джо Байдена.

«Очевидно, что Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт», — отметил эксперт.

В украинской разведке высказались о затягивании конфликта

По его словам, многое будет зависеть от готовности президента США Дональда Трампа надавить на украинского лидера Владимира Зеленского с целью принять условия для переговоров.

Ранее Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют территории, и указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.

Украина может оказаться перед очень сложным выбором на фоне обсуждения мирного плана США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в десятиминутном обращении к нации.