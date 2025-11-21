Путин высказался по поводу американского плана по Украине

Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября сообщил, что план США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах.

Российский лидер назвал план Трампа из 28 пунктов модернизированным после Аляски.

Трамп пригрозил России новыми санкциями и дал Киеву неделю на раздумья

По словам президента, США просили российскую сторону проявить гибкость по украинскому урегулированию.

Как уточнил Путин, все партнеры России перед саммитом на Аляске поддержали возможные договоренности.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что пока США не удается заручиться согласием Украины по мирному плану.

Мы готовы к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения, подчеркнул Путин.