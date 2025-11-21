Путин высказался по поводу американского плана по Украине

Путин прокомментировал новый мирный план Трампа

Андрей Дуванов

Президент России Владимир Путин прокомментировал новый план главы Белого дома Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании с постоянными членами Совбеза Путин заявил, что Россия получила от США план по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению Путина, этот текст может лечь в основу мирного соглашения. При этом, предметно он с Россией пока не обсуждается.

Путин также добавил, что подобные инициативы обсуждали еще до саммита на Аляске. По его словам, в ходе предварительного обсуждения мирного соглашения Вашингтон попросил Москву проявить гибкость, и Россия готова принять эту просьбу. В свою очередь, заручиться согласием Украины по этому мирному плану, пока не получается. По мнению Путина, это связано с тем, что Украина «до сих пор находится в иллюзиях о возможности нанести России поражение».

Помимо этого он добавил, что Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика в зоне боевых действий. При этом страны, которые являются дружественными для России, уже выразили поддержку подходу Москвы к урегулированию.

Согласно информации СМИ, новый план предполагает, что Украина откажется от части территорий и вооружения. Это вызвало резкую критику со стороны союзников Киева.

Ранее стало известно, что власти США усиливают давление на Украину из-за отказа Киева принять новое мирное соглашение.