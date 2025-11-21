Путин высказался по поводу американского плана по Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал новый план главы Белого дома Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании с постоянными членами Совбеза Путин заявил, что Россия получила от США план по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению Путина, этот текст может лечь в основу мирного соглашения. При этом, предметно он с Россией пока не обсуждается.

Путин также добавил, что подобные инициативы обсуждали еще до саммита на Аляске. По его словам, в ходе предварительного обсуждения мирного соглашения Вашингтон попросил Москву проявить гибкость, и Россия готова принять эту просьбу. В свою очередь, заручиться согласием Украины по этому мирному плану, пока не получается. По мнению Путина, это связано с тем, что Украина «до сих пор находится в иллюзиях о возможности нанести России поражение».

Помимо этого он добавил, что Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика в зоне боевых действий. При этом страны, которые являются дружественными для России, уже выразили поддержку подходу Москвы к урегулированию.

Согласно информации СМИ, новый план предполагает, что Украина откажется от части территорий и вооружения. Это вызвало резкую критику со стороны союзников Киева.

Ранее стало известно, что власти США усиливают давление на Украину из-за отказа Киева принять новое мирное соглашение.