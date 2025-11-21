Медведев сыронизировал по поводу призыва Зеленского к украинцам

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на выступление Владимира Зеленского, в котором он призвал украинцев «прекратить срач». Его слова приводит ТАСС.

Сегодня, 21 ноября, Зеленский выступил с обращением к гражданам Украины. В нем он заявил, что страну ждет «очень непростая неделя», во время которой Украина может оказаться перед «крайне трудным выбором». На этом фоне Зеленский призвал украинцев «собраться и прекратить срач».

«Зеленая тля: "Потрібно зібратися, прийти в себе, припинити срач!". Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі (дорогие друзья)! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает…» — прокомментировал это Медведев.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев вместе со странами Евросоюза работает над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине, предложенным США.