Гладков заявил о готовности баллотироваться в 2026 году

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков готов выдвинуть свою кандидатуру на второй срок в 2026 году. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Действующий губернатор региона отметил, что решение по избранию на второй срок принимает президент России Владимир Путин. Обычно решение принимается в начале года, выборы губернатора пройдут в сентябре 2026 года.

Личное мнение Гладкова по поводу выдвижения не поменялось: он считает, что максимальная эффективность руководителя муниципального и регионального уровня — два срока. Первый должен быть посвящен ситуационному анализу и принятию решений, второй — их реализации.

Губернатор приграничного региона регулярно отчитывается об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Так, 21 ноября Гладков сообщил, что семейная пара попала под удар ВСУ в селе Новая Таволжанка.