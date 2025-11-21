Песков ответил на вопрос, получила ли Россия план США по Украине

Песков: Россия не получала план США из 28 пунктов по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что российская сторона официально не получила от США никакого плана, состоящего из 28 пунктов, по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок, но официально ничего не получали. Предметного обсуждения пунктов не было», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что «что-то узнается из прессы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что РФ официально не получала со стороны Вашингтона никаких планов по урегулированию украинского конфликта. Дипломат отметила, что в данный момент в СМИ фиксируется «много утечек: обсуждения, пункты, планы».

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее на Западе сообщили, что лидеры ЕС проведут экстренное совещание для обсуждения плана США по Украине.