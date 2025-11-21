Эффективные действия Вооруженных сил РФ должны убедить киевский режим, что лучше договариваться прямо сейчас, это принуждение Владимира Зеленского к мирному решению вопроса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© Российская Газета

"Эффективная работа Вооруженных сил РФ должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом", - сказал Песков.

"Пространство для свободы принятия решений для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил", - заметил он.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

"Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса", - пояснил представитель Кремля.

"Продолжение для них (представителей киевского режима. - Прим. "РГ") бессмысленно и опасно, режим должен принять ответственное решение. И сделать это сейчас и взять на себя ответственность", - заключил Песков.