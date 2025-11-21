Захарова: Москва не получала от США никаких мирных планов по Украине

Россия не получала от США на официальном уровне мирных планов по украинскому урегулированию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что мировые СМИ допускают множество различных утечек, в которых указывают на некие обсуждения мира на Украине и перечисляют "пункты и планы".

"Официально российская сторона таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала", - указала дипломат.

Захарова напомнила, что МИД России является "установленным каналом общения" Вашингтоном.