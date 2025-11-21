Путин выбрал «стратегию сфинкса»: что скрывается за молчанием Кремля

Уиткофф подкрался незаметно. Все считали, что тема дипломатического урегулирования украинского конфликта заглохла, превратилась в болото. Но из этого «болота» внезапно как чертик из табакерки выстрелила «ракета» нового — или, вернее, нового-старого, еще аляскинского разлива — мирного плана. Как долго и как далеко пролетит эта «ракета», не рухнет ли она на землю под тяжестью комбинированного саботажа со стороны Европы и официального Киева — вопрос, ответы на который мы будем получать в ближайшие дни в режиме реального времени. Но даже если и этот запуск окажется фальстартом, это вряд ли изменит общую тенденцию: баланс сил сдвигается в пользу России. Кремль пусть не быстро, но зато последовательно идет по направлению к достижению заявленных целей СВО.

© kremlin.ru

На прямой, четкий и конкретный вопрос можно ответить «да». На прямой, четкий и конкретный вопрос можно ответить «нет». А еще на прямой, четкий и конкретный вопрос можно ответить «да, но...» И это самая лукавая и самая потенциально опасная форма ответа. А еще это та самая форма ответа на новый мирный план, которую непременно выберут (поправка: наверняка, уже выбрали) официальный Киев и его европейские «заводилы». Разжижать, разбавлять, сдвигать фокус, исподволь менять значение на противоположное — со времен февральской выволочки Зеленского в Белом доме эта политическая технология настолько отработана, что о ней даже как-то скучно напоминать.

Я мог бы сказать, что нынешняя попытка прижать Зеленского и Европу к стене не похожа на предыдущие. Мог бы — и, простите за нескромность, был бы совершенно прав. Критики рандеву Путина и Трампа на Аляске называли это действо не проработанным экспромтом. В данном случае, насколько мы можем судить по косвенным признакам и утечкам, об экспромте речь ни в коем случае не идет. Противникам российско-украинского урегулирования удалось «обезножить» итоги саммита в Анкоридже. Обстоятельства - в силу неимения более точной информации используем такую формулировку — не позволили состояться встрече лидеров РФ и США в Будапеште в первоначально заявленные сроки.

Но та политическая динамика, которая сделала возможной саммит в Анкоридже, несмотря на все отчаянные действия её врагов не умерла, превратилась в птицу Феникс, которая каждый раз возрождается. И каждое такое новое возрождение подтачивает силы и ресурсы противников Москвы в Европе, истончает их решимость, заставляет их постепенно смиряться с неизбежностью.

Другое различие с предыдущими попытками запустить мирный план состоит в том, что на этот раз Россия ведет себя как сфинкс - как бы смотрит на ситуацию со стороны. Это «как бы» никого не вводит в заблуждение. На Западе открыто называют то, что предложили Зеленскому «российско-американским мирным планом». Но, с формальной точки зрения, Москва вроде бы совершенно не при чём. Москва внимательно наблюдает, но ничего не комментирует. Руки киевскому начальнику выкручивает только функционеры администрации Трампа — причем на фоне новости о грядущей отставке такого их дружественного Киеву коллеги как генерал Кит Келлог.

Я считаю, что эта деталь — формальная отстраненность Москвы гораздо более важна, чем это может показаться на первый взгляд. Кремль отстранен не только в силу тактических и пропагандистских причин. Кремль отстранен еще и потому, что его полностью устраивает любая судьба нынешней инкарнации мирного плана Трампа. Рискну сделать допущение, не сильного при этом рискуя: положения этого мирного плана целиком или в основном согласованы с Россией. Но Россия при этом не является «пленником» этого мирного плана. Если Трампу на этот раз удастся выполнить свою часть работы — заставить весь остальной Запад сплотиться вокруг позиции гегемона — замечательно.

Если снова не удастся — то ничего страшного. Новости из Киева о переговорах Зеленского с министром армии США шли параллельно с вот какой новостью из Москвы: начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту о взятии стратегически важного города Купянска. И хотя новость об этом событии была обнародована в столице, само это событие имело место в одном из передовых фронтовых командных пунктов. В этом параллелизме, на мой взгляд, содержится важный политический сигнал: Кремль устроит, если Зеленский опять упрется. Кремль устроит, если Европа опять на полную катушку включит механизмы саботажа.

В этом случае Москва просто продолжит боевые действия — в ожидании, что на следующем переговорном витке её основанные на реалиях «на земле» переговорные позиции будут еще более крепкими. Разумеется, это очень общее и схематичное описание ситуации. В реальной политике полная стройность и логичность — это крайне «дефицитный товар». И, Киев и Европа, как я уже написал выше, будут пытаться сделать его еще более дефицитным, отвечая на мирный план Трампа в стиле «да, но...» Что будет делать Москва в случае, если Трамп на это снова поведется? Думаю, что то же самое, что она делала в предыдущих подобных случаях: продолжит боевые действия.

Ключевой момент для понимания того, что происходит: Трамп давит на Зеленского не по доброте душевной, не потому, что Путин его околдовал. Американский лидер действует на основе такого своего видения: Киев проигрывает, Москва выигрывает. Поэтому эту политическую «шахматную партию» надо прекращать. Оттягивать неизбежное бесполезно: будет только хуже.

Но это «хуже» для Зеленского означает «лучше» для Кремля. У Москвы нет необходимости суетиться и кого-то уговаривать. У Москвы есть возможность спокойно продвигать свою позицию — а продвигать её по-любому придется очень жестко. Особенно — в случае начала уже полноценных многосторонних мирных переговоров в той или иной их форме. «Дьявол скрывается в деталях» - эту формулу западники — в данном контексте это расширительный термин вполне уместен — непременно используют против России.

Однако не будем бежать впереди паровоза. К решению проблем дня завтрашнего можно приступать только решив проблемы дня сегодняшнего. А условный «день сегодняшний» - период, когда Россия продолжает вести СВО — еще не завершился. И далеко не факт, что обязательно скоро завершится.