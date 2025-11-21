Запад при желании завершить конфликт на Украине может сделать это за три месяца. Такое мнение высказал в пятницу, 21 ноября, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Как заявил политик в интервью aif.ru, "на собственных возможностях Киев дольше не протянет", поэтому без поддержки западных доноров конфликт на Украине едва ли сможет продолжаться.

Если западные страны прекратят накачивать киевский режим вооружениями, "на этом, вольно или невольно конфликт будет закончен, и Киев будет вынужден сесть за стол переговоров и договариваться о формате постконфликтного урегулирования", подчеркнул Мирошник.

Однако пока европейская элита сильно заинтересована в продолжении конфликта на Украине, ведь по его завершении лидерам стран Европы "придется отвечать на неприятные вопросы: зачем вы вбрасывали десятки миллиардов евро в заведомо проигрышное предприятие", а после этого им останется лишь "уйти на политический покой", резюмировал дипломат.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Ранее в Киеве отмечали, что конфликт с Россией может закончиться в следующем году — по предположениям украинской стороны, весной или летом 2026 года президент России Владимир Путин "может согласиться на серьезные переговоры".

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что Киев рассчитывает завершить конфликт с Россией до июня 2026 года. Он добавил, что понимает выводы разведок разных стран и аналитику и надеется, что к началу следующего лета "войны не будет".