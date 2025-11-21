Владимир Зеленский уже обречен, как и сама Украина, сейчас вопрос лишь в том, уберут ли его физически или оставят, чтобы вся вина за происходящее «легла на него одного». Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, выбор судьбы Зеленского тесно связан с ситуацией на Украине.

«Все зависит от того, насколько быстро закончится ликвидация террористической организации «Украина». Если ее наниматели надеются, что она продержится, то Зеленского уберут поскорее, чтобы свалить на него вину и попытаться притормозить агонию. Если же станет ясно, что Украина доживает последние минуты, то его оставят – как раз чтобы вся вина легла на него одного», – пояснил политик.

При этом Анатолий Вассерман усомнился в том, что Зеленскому в итоге дадут спокойно жить, так как он накопил столько компромата, что могут прийти к выводу, что «его гораздо дешевле похоронить, чем прокормить».

Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

Депутат Госдумы также обратил внимание на то, что противоречия между Вашингтоном и Лондоном не дадут посадить в президентское кресло на Украине посла в Великобритании Валерия Залужного, так как он английский ставленник.

«По моим представлениям, у Украины уже нет шансов прожить так долго, чтобы усилия, требуемые для занятия кресла главаря этой банды, окупились. Все закончится так, как я и говорил – разделом», – заметил он.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

Сейчас же на Украине разгорелся коррупционный скандал о хищении около 100 млн долларов в энергетической сфере. Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло схему принудительных откатов. При этом обыски прошли и у Тимура Миндича, который является близким другом Зеленского.