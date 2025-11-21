Россия пока не получала сообщений о согласии Украины вести переговоры по новому плану президента США Дональда Трампа по решению украинского конфликта. Об этом, передает РИА Новости, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Раскрыта реакция Зеленского на новый мирный план Трампа

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее Киев внес правки в мирный план США.