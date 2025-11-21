Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что возможное признание российского статуса Крыма со стороны западных стран станет торжеством справедливости.

«Признание Крыма будет для нас не только большой моральной победой, но и торжеством справедливости», — отметил он.

По словам Константинова, с первого дня жители полуострова говорили о легитимности.

По его мнению, признание Крыма российским может дать Украине шанс на восстановление государственности, при условии отказа от нацистской преступной идеологии, сохранения прав русскоязычной и русскокультурной части населения, а также православия.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

