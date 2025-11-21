Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому требуются миллиарды долларов для продолжения конфликта и нахождения у власти на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, с расчетом на продолжение финансирования конфликта с Россией.

«Ему нужны миллиарды долларов для того, чтобы война продолжалась, в том числе для обогащения его и его присных», — отметил Небензя.

Ранее нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа. Документ охватывает все ключевые аспекты урегулирования конфликта. В частности, получение Украиной гарантий безопасности от США, отказ страны от НАТО, сокращение численности Вооруженных сил Украины.