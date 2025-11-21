Освобождение российскими бойцами Купянска позволит начать сбор доказательств о военных преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Возвращение наших войск в Купянск позволит начать детальную работу следственных органов России "на земле" по сбору доказательной базы по преступлениям вооруженных формирований Украины», — отметил дипломат.

«Пленные - кто в чем»: ВСУ впопыхах бросили «раздетый» резерв под Купянск

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинформировал, что российские войска освободили Купянск.

В свою очередь, в российских силовых структурах рассказали, что ВСУ в последние 1,5 месяца боев потеряли в Купянске Харьковской области наиболее боеспособные подразделения.