В США заявили о впечатляющем темпе переговоров по Украине
За последние 36 часов состоялся впечатляющий темп переговоров по урегулированию конфликта России и Украины.
Об этом заявила поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис на своей странице в социальной сети X.
«За последние 36 часов состоялся "впечатляющий темп" переговоров по завершению войны России против Украины», — подчеркнула Дэвис.
По ее словам, ситуация «наконец складывается в пользу мира».
Стало известно о жестких сроках подписания мирного плана Зеленским
Ранее сообщалось, что во время встречи с министром армии Соединенных штатов Америки (США) Дэниелом Дрисколлом украинский лидер Владимир Зеленский согласовал с ним жесткий график подписания мирного плана, который разработала администрация США для урегулирования конфликта на Украине.