В США заявили о впечатляющем темпе переговоров по Украине

За последние 36 часов состоялся впечатляющий темп переговоров по урегулированию конфликта России и Украины.

Об этом заявила поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«За последние 36 часов состоялся "впечатляющий темп" переговоров по завершению войны России против Украины», — подчеркнула Дэвис.

По ее словам, ситуация «наконец складывается в пользу мира».

Стало известно о жестких сроках подписания мирного плана Зеленским

Ранее сообщалось, что во время встречи с министром армии Соединенных штатов Америки (США) Дэниелом Дрисколлом украинский лидер Владимир Зеленский согласовал с ним жесткий график подписания мирного плана, который разработала администрация США для урегулирования конфликта на Украине.