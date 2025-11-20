Путин послал «черную метку» киевскому режиму

Назвав власть на Украине «преступной группировкой» и подтвердив неизменность целей СВО, президент России Владимир Путин дал четкий сигнал в отношении того, с кем и на каких условиях возможны мирные соглашения.

Это «черная метка» возглавляющему «преступную группировку» Зеленскому, с которым, судя по всему, Кремль не собирается иметь никаких дел. Так расценивают заявление Путина многие политологи.

«…Что такое политическое руководство Украины мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, эта преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», - заявил Путин во время посещения командного пункта одной из группировок в зоне СВО.

Заявление прозвучало на фоне широко обсуждаемого в мировых СМИ так называемого мирного плана администрации США из 28 пунктов. Этот план, как сообщают источники, не обсуждался с Зеленским и его представителями. Киев был поставлен перед фактом.

Кремль пока осторожно комментировал новый план. В то же время заявление Путина с оценкой киевского режима ясно показывает: Зеленский в подписанты мирного соглашения не годится.

Это заявление ряд экспертов расценивают как сигнал о готовности к более решительным действиям.