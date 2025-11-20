Путин назвал главную задачу России

Андрей Дуванов

Президент России Владимир Путин заявил, что цели СВО должны быть достигнуты. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад». По словам Путина, главной целью для России остается «безусловное достижение целей СВО».

«У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них — безусловное достижение целей специальной военной операции», — заявил он.

Ранее Путин посетил командный пункт группировки «Запад».