Президент России Владимир Путин заявил, что причиной, по которой украинское руководство удерживает власть, является стремление к собственному обогащению.

Российский президент встретился с руководителем Генштаба ВС РФ Валерием Герасимсовым в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад". Герасимов сказал, что войска объединенной группировки продвигаются почти по всей линии фронта.

Также Герасимов заявил об освобождении Купянска и других успехах ВС РФ в зоне СВО.