Путин раскрыл, почему руководство Украины удерживает власть в стране

Андрей Дуванов

Президент России Владимир Путин заявил, что власть на Украине удерживает преступная группировка. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад». По мнению Путина, текущая украинская власть использует конфликт с Россией для того, чтобы оставаться на своих постах.

«С марта прошлого года группа лиц, это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировала власть и предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», — заявил он.

Ранее Путин посетил командный пункт группировки «Запад».