Путин назвал власти Украины преступной группировкой
Президент РФ Владимир Путин назвал власти Украины преступной группировкой, удерживающей власть для личного обогащения.
«Это не политическое руководство Украины. Это преступная группировка, которая удерживает власть в целях личного обогащения», — сказал президент.
Он также намекнул на коррупционный скандал на Украине, где у близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмену Тимуру Миндичу, подозреваемому в получении «откатов» на госзаказах, обнаружили золотой унитаз в квартире.
«Для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбах простых людей Украины и о судьбах простых солдат», — сказал Путин.
Путин посетил командный пункт группировки «Запад»
Президент заявил, что у российских военных свои задачи и цели.
«Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата», — сказал он.