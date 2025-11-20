Президент РФ Владимир Путин назвал власти Украины преступной группировкой, удерживающей власть для личного обогащения.

«Это не политическое руководство Украины. Это преступная группировка, которая удерживает власть в целях личного обогащения», — сказал президент.

Он также намекнул на коррупционный скандал на Украине, где у близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмену Тимуру Миндичу, подозреваемому в получении «откатов» на госзаказах, обнаружили золотой унитаз в квартире.

«Для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбах простых людей Украины и о судьбах простых солдат», — сказал Путин.

Путин посетил командный пункт группировки «Запад»

Президент заявил, что у российских военных свои задачи и цели.