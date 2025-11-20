Путин посетил командный пункт группировки «Запад»
Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки ВС РФ «Запад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Кроме того, Кремль опубликовал первые кадры из командного центра, который посетил Путин. На показанной фотографии Путин разговаривает с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
«Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"», — заявил Песков.
Он также уточнил, что в командном пункте Путин провел совещание, в ходе которого выслушал доклады о ситуации на разных направлениях, включая ситуацию вокруг Купянска.
Путин посетил один из пунктов управления объединённой группировки войск
«Он провел совещание с участием начальника Генштаба, начальника главного оперативного управления, с командующим Южной группировкой войск, командующим группировки "Запад" и выслушал подробные доклады. Президент Путин получил подробные доклады о ситуации в Константиновске и на краматорском направлении. Командир группировки "Запад" рассказал о ситуации вокруг Купянска», — добавил пресс-секретарь.