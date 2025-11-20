Путин посетил командный пункт группировки «Запад»

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки ВС РФ «Запад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Кроме того, Кремль опубликовал первые кадры из командного центра, который посетил Путин. На показанной фотографии Путин разговаривает с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

«Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"», — заявил Песков.

Он также уточнил, что в командном пункте Путин провел совещание, в ходе которого выслушал доклады о ситуации на разных направлениях, включая ситуацию вокруг Купянска.

